Ватлецов: велосипед должен стать частью транспортной схемы Сочи

Директор департамента экологического сопровождения ГК «Олимпстрой» Глеб Ватлецов заявил, что в рамках олимпийского проекта в Сочи будет создано множество велосипедных дорожек и велопарковок.

«Мы считаем, что организация велосипедной инфраструктуры — это элемент модернизации транспортной сети города. Велосипед должен стать не просто развлечением, элементом спортивного образа жизни, но и частью транспортной схемы города, новым общественным видом транспорта. Это поможет разгрузить существующую уличную сеть, а сочинцы приобщатся к спорту», — приводит слова Ватлецова «Р-Спорт».