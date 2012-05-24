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Ватлецов: велосипед должен стать частью транспортной схемы Сочи

Ватлецов: велосипед должен стать частью транспортной схемы Сочи
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Директор департамента экологического сопровождения ГК «Олимпстрой» Глеб Ватлецов заявил, что в рамках олимпийского проекта в Сочи будет создано множество велосипедных дорожек и велопарковок.

«Мы считаем, что организация велосипедной инфраструктуры — это элемент модернизации транспортной сети города. Велосипед должен стать не просто развлечением, элементом спортивного образа жизни, но и частью транспортной схемы города, новым общественным видом транспорта. Это поможет разгрузить существующую уличную сеть, а сочинцы приобщатся к спорту», — приводит слова Ватлецова «Р-Спорт».

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