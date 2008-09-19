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"Динамо" и "Дина" одержали победы

"Динамо" и "Дина" одержали победы
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Закончились две последние пятничные встречи пятого тура мини-футбольной Суперлиги. В Москве «Динамо-Ямал» победило ЦСКА со счётом 2:1, а в Троицке «Дина» обыграла «Динамо-Тималь» — 5:1.

«Дина» — «Динамо-Тималь» — 5:1 (2:1)
Суруджич, 11 (1:0), 27 (4:1), Крутиков, 18 (2:0), Левин, 22 (3:1), Райич, 33 (5:1) — Шарипов, 20 (2:1).

ЦСКА — «Динамо-Ямал» — 1:3 (1:2)
Котляров, 17 (1:2) — Сирило, 1 (0:1), Жоан, 15 (0:2), Иванов, 35 (1:3).

КомандаИВНПО
1«Дина»981025
2«Динамо-Ямал»970221
3«ВИЗ-Синара»962120
4«Тюмень»952217
5«ТТГ-ЮГРА»952217
6«Спартак-Щёлково»942314
7«Норильский никель»841313
8«Динамо-СПб»941413
9ЦСКА940512
10«Спартак»93069
11«Мытищи»82248
12«Политех»92167
13«Липецк»90181
14«Динамо-Тималь»90181
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