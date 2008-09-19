"Динамо" и "Дина" одержали победы
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Закончились две последние пятничные встречи пятого тура мини-футбольной Суперлиги. В Москве «Динамо-Ямал» победило ЦСКА со счётом 2:1, а в Троицке «Дина» обыграла «Динамо-Тималь» — 5:1.
«Дина» — «Динамо-Тималь» — 5:1 (2:1)
Суруджич, 11 (1:0), 27 (4:1), Крутиков, 18 (2:0), Левин, 22 (3:1), Райич, 33 (5:1) — Шарипов, 20 (2:1).
ЦСКА — «Динамо-Ямал» — 1:3 (1:2)
Котляров, 17 (1:2) — Сирило, 1 (0:1), Жоан, 15 (0:2), Иванов, 35 (1:3).
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|«Дина»
|9
|8
|1
|0
|25
|2
|«Динамо-Ямал»
|9
|7
|0
|2
|21
|3
|«ВИЗ-Синара»
|9
|6
|2
|1
|20
|4
|«Тюмень»
|9
|5
|2
|2
|17
|5
|«ТТГ-ЮГРА»
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|«Спартак-Щёлково»
|9
|4
|2
|3
|14
|7
|«Норильский никель»
|8
|4
|1
|3
|13
|8
|«Динамо-СПб»
|9
|4
|1
|4
|13
|9
|ЦСКА
|9
|4
|0
|5
|12
|10
|«Спартак»
|9
|3
|0
|6
|9
|11
|«Мытищи»
|8
|2
|2
|4
|8
|12
|«Политех»
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|«Липецк»
|9
|0
|1
|8
|1
|14
|«Динамо-Тималь»
|9
|0
|1
|8
|1
Комментарии
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