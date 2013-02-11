Конькобежец Скобрев может не выступить на чемпионате мира в многоборье

Один из лидеров сборной России по конькобежному спорту Иван Скобрев сообщил, что не хочет рисковать подготовкой к сезону ради борьбы за медаль чемпионата мира в классическом многоборье.

«Каким бы важным ни было многоборье, всё, что возможно, я там уже выиграл — чемпионат мира, чемпионат Европы. Ну а сражаться сейчас в этой дисциплине, зная, что через месяц с небольшим предстоит очень серьёзный и важный старт, не совсем разумно. Всё-таки многоборье — это очень тяжело, бежать четыре дистанции за два дня на максимуме невероятно затратно физически и эмоционально.

Рисковать всей подготовкой ради борьбы за медаль в многоборье в моей ситуации не очень правильно. Тем более кондиции после сбора на Кипре очень хорошие.

Сегодня я в любом случае вместе со всей командой переезжаю в Норвегию. А уже там из нашей четвёрки — Евгений Лаленков, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Иван Скобрев — тренерский штаб выберет двух участников чемпионата мира», — приводит слова Скобрева официальный сайт Союза конькобежцев России.

Чемпионат мира в классическом многоборье пройдёт с 15 по 17 февраля в норвежском Хамаре.