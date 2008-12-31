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Зубков: новый боб — это машина будущего

Зубков: новый боб — это машина будущего
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный российский бобслеист, заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Игр в Турине Александр Зубков в интервью корреспонденту «Чемпионат.ру» Григорию Митину рассказал, когда он пересядет на новый боб.

«После Нового года пройдёт ещё одно тестирование, после которого будет принято решение: или я выступаю сразу на новом бобе, или ещё немного дорабатываем машину. Однозначно, что боб мы будем готовить к чемпионату мира. Как покажет тестирование, будет видно уже в 2009 году», — заявил бобслеист.

Также Зубков сравнил свою старую машину и новую.

«У них управления разные, поэтому нельзя поставить эти бобы в один ряд. Механик утверждает, что это машина будущего», — отметил Зубков.

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