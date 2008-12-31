Зубков: новый боб — это машина будущего
Известный российский бобслеист, заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Игр в Турине Александр Зубков в интервью корреспонденту «Чемпионат.ру» Григорию Митину рассказал, когда он пересядет на новый боб.
«После Нового года пройдёт ещё одно тестирование, после которого будет принято решение: или я выступаю сразу на новом бобе, или ещё немного дорабатываем машину. Однозначно, что боб мы будем готовить к чемпионату мира. Как покажет тестирование, будет видно уже в 2009 году», — заявил бобслеист.
Также Зубков сравнил свою старую машину и новую.
«У них управления разные, поэтому нельзя поставить эти бобы в один ряд. Механик утверждает, что это машина будущего», — отметил Зубков.
Читайте также
- 6 мая 2020
-
08:30
- 5 мая 2020
-
20:50
-
19:52
-
17:50
-
16:56
-
16:34
-
12:04
-
11:18
-
10:37
-
09:38
- 4 мая 2020
-
23:34
-
23:17
-
22:58
-
22:37
-
22:16
-
20:52
-
19:37
-
16:12
-
14:40
-
14:39
-
12:24
-
10:58
-
10:43
-
10:21
-
10:15
-
09:40
- 3 мая 2020
-
22:11
-
21:44
-
20:11
-
17:45
-
17:31
-
13:54
-
13:36
-
11:43
-
11:12
Партнерский контент