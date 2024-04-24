Каспаров* — об итогах турнира претендентов: мы видели индийское землетрясение в шахматах

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* высказался о новом поколении индийских шахматистов. Напомним, победителем Турнира претендентов — 2024 стал представитель Индии 17-летний Гукеш Доммараджу. Он сразится за звание чемпиона мира с действующим обладателем этого титула Дин Лижэнем из Китая. Также в турнире принимали участие ещё два индийских гроссмейстера — 18-летний Рамешбабу Прагнанандха и Видит Гуджрати.

«Индийское землетрясение в Торонто является кульминацией смещения тектонических плит в шахматном мире, так как 17-летний Гукеш Доммараджу встретится с китайским чемпионом Дин Лижэнем в битве за самый высокий титул. «Дети» Виши Ананда уже способны достичь вершины!» — написал Каспаров* в своих социальных сетях.

Матч за мировую шахматную корону пройдёт с 20 ноября по 15 декабря 2023 года.

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