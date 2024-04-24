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Глава РУСАДА — о деле Валиевой: этот случай должен стать уроком для всех юных спортсменов

Глава РУСАДА — о деле Валиевой: этот случай должен стать уроком для всех юных спортсменов
Камила Валиева
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что история с фигуристкой Камилой Валиевой должна стать поучительной для юных спортсменов.

«Изучение последствий этого резонансного дела продолжается и сейчас. Я же хочу сказать, что мы очень строго следим за тем, чтобы отстранённые спортсмены соблюдали условия нахождения в дисквалификации. И это дело точно так же находится под нашим вниманием, и мы следим за тем, что происходит. Спортсменка, я думаю, делает совершенно правильный шаг, обращаясь за консультацией к нам. Мы находимся в диалоге по вопросу, что в период дисквалификации допускается делать, а что нет.

Да, этот случай вызвал много внимания и, к сожалению, привёл к таким печальным последствиям. Но он должен стать уроком и посылом всем тем, кто начинает заниматься спортом в юном возрасте. О том, что необходимо очень внимательно относиться не только к посещению уроков чистого спорта, но также очень внимательно следить за всем, что происходит вокруг тебя», — сказала Логинова ТАСС.

Напомним, Валиева по решению CAS была дисквалифицирована на четыре года, а также лишена всех медалей с момента взятия загрязнённой пробы, в том числе золота на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России.

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