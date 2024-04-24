Глава РУСАДА: работа по борьбе с допингом вышла на кардинально другой уровень

Глава РУСАДА Вероника Логинова заявила, что деятельность по борьбе с допингом в России после скандала 2015 года в лёгкой атлетике вышла на иной уровень.

«Тогда действительно проблемы были. Но я бы не стала говорить, что допинг являлся проблемой только для России. Во всём мире борьбе с допингом в спорте тогда не уделялось должного внимания. Сейчас ситуация изменилась, только в 2023 году количество участников образовательных мероприятий РУСАДА составило 1 млн человек. В 2015 году таких цифр и близко не было.

Все те организации и структуры, которые сейчас участвуют в процессе борьбы с допингом, ранее не были настолько заинтересованы в этом и таких мер не принимали. Сейчас работа по борьбе с допингом в спорте вышла кардинально на другой уровень. Это касается не только образовательных программ, но и программы по тестированию, которую мы реализуем, пускай и с забором меньшего количества проб, чем было раньше. Сейчас тестирование целевое, основанное на системе оценки рисков. Это совсем другой уровень работы», — сказала Логинова ТАСС.

РУСАДА в марте проверило на допинг 15 футболистов Российской Премьер-Лиги, чаще других проходили тестирование игроки московского «Локомотива».