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Глава РУСАДА: мы можем научить другие страны тому, как организовывать допинг-контроль

Глава РУСАДА: мы можем научить другие страны тому, как организовывать допинг-контроль
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что не понимает критику, которую в адрес организации высказывает глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька. По её словам, Россия стала примером для других стран в вопросе допинг-контроля.

«На этот вопрос я не смогу ответить, это у него самого надо спросить. За то время, что я работаю в РУСАДА, мы не получили ни одного замечания по организации процесса тестирования спортсменов и отбора проб. Некоторые моменты, связанные с тестированием, в РУСАДА контролируются ещё более жёстко, чем в других странах. Мы сейчас стали примером и можем научить другие страны, как должна быть организована антидопинговая деятельность.

Есть ли чувство обиды на слова Баньки? Да, есть, мы работаем открыто, находимся в постоянном диалоге, отвечаем на каждый вопрос ВАДА. Каждый мой сотрудник, я думаю, испытывает чувство обиды за ту огромную работу, которая проводится небольшим штатом сотрудников с небольшими зарплатами, отвечающим за такое серьёзное направление, где любой неправильный шаг может привести к тяжёлым последствиям для российского спорта», — сказала Логинова ТАСС.

Ранее Логинова заявила, что деятельность по борьбе с допингом в России после скандала 2015 года в лёгкой атлетике вышла на иной уровень.

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