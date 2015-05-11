15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чечун и Трофимова стали чемпионами России в марафонском беге

Чечун и Трофимова стали чемпионами России в марафонском беге
Комментарии

11 мая в рамках Казанского марафона состоялся чемпионат России по марафонскому бегу. В мужских соревнованиях победу одержал Юрий Чечун. В женском забеге лучшей стала Сардана Трофимова.

Лёгкая атлетика. Казанский марафон. Чемпионат России. Казань
Мужчины
1. Юрий Чечун (Самарская область) – 2:14.10.
2. Дмитрий Сафронов (Московская область) – 2:14.16.
3. Фёдор Шутов (Москва – Удмуртия) – 2:15.38.

Женщины
1. Сардана Трофимова (Якутия) – 2:29.29.
2. Наталья Соколова (Санкт-Петербург) – 2:31.52.
3. Гульнара Выговская (Самарская область) – 2:32.21.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android