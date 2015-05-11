Чечун и Трофимова стали чемпионами России в марафонском беге
Поделиться
11 мая в рамках Казанского марафона состоялся чемпионат России по марафонскому бегу. В мужских соревнованиях победу одержал Юрий Чечун. В женском забеге лучшей стала Сардана Трофимова.
Лёгкая атлетика. Казанский марафон. Чемпионат России. Казань
Мужчины
1. Юрий Чечун (Самарская область) – 2:14.10.
2. Дмитрий Сафронов (Московская область) – 2:14.16.
3. Фёдор Шутов (Москва – Удмуртия) – 2:15.38.
Женщины
1. Сардана Трофимова (Якутия) – 2:29.29.
2. Наталья Соколова (Санкт-Петербург) – 2:31.52.
3. Гульнара Выговская (Самарская область) – 2:32.21.
Комментарии
- 26 августа 2026
-
05:27
- 25 августа 2026
-
19:28
-
18:48
-
17:18
-
16:57
-
16:46
-
16:33
-
16:28
-
16:23
-
16:01
-
15:41
-
15:29
-
15:22
-
13:27
- 24 августа 2026
-
19:54
-
18:51
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:23
-
17:15
-
15:35
-
14:28
-
14:11
-
13:59
-
12:57
-
12:19
- 23 августа 2026
-
23:34
-
22:54
-
20:40
-
20:35
-
20:29
-
20:29
-
20:22
-
20:19