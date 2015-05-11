Чечун и Трофимова стали чемпионами России в марафонском беге

11 мая в рамках Казанского марафона состоялся чемпионат России по марафонскому бегу. В мужских соревнованиях победу одержал Юрий Чечун. В женском забеге лучшей стала Сардана Трофимова.

Лёгкая атлетика. Казанский марафон. Чемпионат России. Казань

Мужчины

1. Юрий Чечун (Самарская область) – 2:14.10.

2. Дмитрий Сафронов (Московская область) – 2:14.16.

3. Фёдор Шутов (Москва – Удмуртия) – 2:15.38.

Женщины

1. Сардана Трофимова (Якутия) – 2:29.29.

2. Наталья Соколова (Санкт-Петербург) – 2:31.52.

3. Гульнара Выговская (Самарская область) – 2:32.21.