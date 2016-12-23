ФСБР продлила полномочия главных тренеров Тедеева, Когуашвили и Шахмурадова

Исполком Федерации спортивной борьбы России единогласно продлил полномочияв качестве главных тренеров сборных России по вольной, греко-римской и женской борьбе соответственно на новый олимпийский цикл, сообщает официальный сайт ФСБР.На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские борцы вольного стиля завоевали две золотые и одну серебряную медаль. В активе борцов классического стиля два золота и одна бронза. Женская сборная завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль.