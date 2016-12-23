Евдокимов: потерь из-за отмены этапа КМ по конькобежному спорту в Челябинске нет

Заместитель губернатора Челябинской областисообщил, что регион не понёс финансового ущерба в связи с переносом финала Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был проходить в Челябинске 10 по 12 марта 2017 года. Новое место проведения соревнований пока не определено.«Мы спокойно отнеслись к такому решению. Никаких потерь не было», — цитирует Евдокимова «Интерфакс».Президент областной федерации конькобежного спортасообщил, что начало продажи билетов на финал Кубка мира было запланировано на 15 января: «Была проделана большая работа, мы разработали логотип, занимались организацией медалей. Продажа билетов планировалась с 15 января, но была предварительная запись на них, по результатам которой на ледовой арене все места были бы раскуплены».