Карелин: решение МОК о перепроверке проб россиян тенденциозное и неспортивное

Трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин прокомментировал решение МОК об открытии дисциплинарных дел в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, и о перепроверке допинг-проб российских участников Олимпийских игр 2010, 2012 и 2014 годов.
«Я плохо отношусь к решению МОК. Я считаю, что это тенденциозное, совершенно противоречащее процедуре и духу закона решение. Конъюнктурное, традиционно совершенно неспортивное, и тем более – не по антидопинговым причинам. Я, к сожалению, не вижу целенаправленной политики против России – я вижу уже действие, которое направлено против здравого смысла. Против здравого смысла. Они же сами создают прецедент, который не заставит ждать последствий. И принимают решения по надуманным поводам. И это решение – не против России, а против спорта как такового.
Нам надо отстаивать свои права в международных спортивных организациях. Потому что мы пытаемся нравиться, идя на бесконечные уступки, как мы проявляем себя во всех согласованиях — они воспринимают это как нашу слабость. Вот и всё. Они записывают Россию в оппоненты и поступают очень недальновидно, потому что мы являемся давними и проверенными участниками международного спортивного движения», — цитирует Карелина «Р-Спорт».