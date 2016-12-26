Крос: Мигунов может получить польский паспорт, но это не первостепенно

Бывший главный тренер сборной России по шорт-трекупрокомментировал ситуацию с российским спортсменом, который с лета не тренируется со сборной России и, возможно, попытается выступать за национальную команду другой страны.«Получение польского паспорта может стать одним из вариантов, но сейчас об этом нет разговора. Первостепенной целью является возвращение в хорошую форму, тогда Мигунов сможет выступать и за сборную России. Но если Союз конькобежцев России не захочет сохранить его, то он попытается найти другую возможность. У него есть потенциал добиваться серьёзных успехов, поэтому если не в России, то где-то ещё.Мигунов сейчас работает вместе со мной в Польше, старается восстановить свою форму и вернуться к полноценному тренировочному процессу, поскольку он не тренировался несколько месяцев. Он пока не может участвовать в соревнованиях. Он хотел поехать на чемпионат России, но понимал, что не может этого делать, поскольку он не принимал участия в этапах Кубка России.На чемпионате Европы он также не сможет участвовать, поскольку для этого необходимо выступить на чемпионате России, чтобы быть выбранным в сборную. Он потерял в форме, но это нормально, потому что он не тренировался. Но у него есть мастерство, поэтому это просто вопрос времени, когда он вернётся на прежний уровень», — приводит слова Кроса «Р-Спорт».