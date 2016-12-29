Музычук: для меня было важно победить на ЧМ по быстрым шахматам

Украинская шахматисткапрокомментировала свою победу на чемпионате мира по быстрым шахматам 2016 года.«Турнир получился непростым. Довольно тяжело играть три дня подряд. Я рада, что всё закончилось так удачно для меня. Вчера после двух ничьих я выиграла, наверное, самую важную партию в турнире — у Наны Дзагнидзе чёрными. Мне не нравилась моя позиция, я отставала по времени, но в итоге мне повезло. А потом выиграла ещё одну. А сегодня было уже не так сложно, когда на 1.5 очка опережаешь преследовательниц.Признаюсь, для меня было важно победить в этом чемпионате. Я начала готовиться к нему довольно давно. Во-первых, всё-таки разыгрывался титул чемпионки мира, а во-вторых, до этого мне не удавалось выиграть что-то серьёзное в быстрых шахматах — всё время крутилась где-то около призовой тройки, но не более», — приводит слова Музычук «Новости шахмат».