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175 лет назад 2016
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Музычук: для меня было важно победить на ЧМ по быстрым шахматам

29 декабря 2016, четверг. 00:55. Другие
Украинская шахматистка Анна Музычук прокомментировала свою победу на чемпионате мира по быстрым шахматам 2016 года.

«Турнир получился непростым. Довольно тяжело играть три дня подряд. Я рада, что всё закончилось так удачно для меня. Вчера после двух ничьих я выиграла, наверное, самую важную партию в турнире — у Наны Дзагнидзе чёрными. Мне не нравилась моя позиция, я отставала по времени, но в итоге мне повезло. А потом выиграла ещё одну. А сегодня было уже не так сложно, когда на 1.5 очка опережаешь преследовательниц.

Признаюсь, для меня было важно победить в этом чемпионате. Я начала готовиться к нему довольно давно. Во-первых, всё-таки разыгрывался титул чемпионки мира, а во-вторых, до этого мне не удавалось выиграть что-то серьёзное в быстрых шахматах — всё время крутилась где-то около призовой тройки, но не более», — приводит слова Музычук «Новости шахмат».
Источник: Новости шахмат Сообщить об ошибке
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