«Волга» победила «Старт» и сохранила лидерство в группе «Запад» ЧР по бенди

Ульяновская «Волга» в матче чемпионата России по хоккею с мячом на выезде оказалась сильнее нижегородского «Старта» со счётом 7:5. Подопечные Вячеслава Манкоса одержали 13-ю победу в 16 встречах и сохранили лидерство в группе «Запад». Команда Андрея Бегунова потерпела 11-е поражение в 16 матчах.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Группа «Запад»
«Старт» (Нижний Новгород) — «Волга» (Ульяновская область) — 5:7 (2:1)
Голы: Пахомов, 7 (0:1), Семёнов, 9 (1:1), Ничков, 30 (2:1, пен.), Владимир Иванов, 49 (3:1), Иванов, 50 (4:1), Ларионов, 55 (4:2), Слугин, 57 (4:3), Ларионов, 61 (4:4), Кузнецов, 68 (4:5), Пахомов, 78 (4:6), Ларионов, 82 (4:7), Ничков, 85 (5:7, пен.).