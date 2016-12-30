Карякин: к Вейку придётся готовиться, раздавая интервью

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился первыми впечатлениями от победы на чемпионате мира по блицу, который завершился в Дохе (Катар).
«Весь турнир я сыграл очень хорошо. А моя партия с Леко в 19-м туре просто блестящая.
Надеюсь, сейчас в России снова заинтересуются шахматами, как месяц назад. Может быть, к Вейку придётся готовиться, раздавая интервью», — приводит слова Карякина официальный «твиттер» портала «Новости шахмат».
Один из старейших и сильнейших шахматных турниров в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) пройдёт в январе 2017 года уже в 79-й раз.