Климов: этот день я запомню на всю жизнь!

Российский прыгун с трамплина, ставший третьим на третьем этапе «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке, прокомментировал первое в карьере попадание на пьедестал на этапах Кубка мира.«Этот день я запомню на всю жизнь! Я был настроен на хороший прыжок, условия были непростые, но я старался не обращать внимания на то, что ветер постоянно менялся. Главное было — сосредоточиться и выполнить хороший прыжок. И у меня получилось», — приводит слова Климова официальный сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.