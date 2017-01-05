Коблова: в моём городе многие считают меня олимпийской чемпионкой

Серебряный призёр Олимпиады-2016 по борьбе в весовой категории до 58 кг россиянкарассказал, как сейчас воспринимает своё поражение от японкив финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро.«Недавно я в Интернете совершенно случайно наткнулась на запись последних секунд — и каждый раз, когда смотрю, у меня разное восприятие происходящего. И концовка схватки наглядно показывает, что значит удача в спорте. Когда встречаются равные соперники, такие секунды решают исход встречи и меняют в последующем всю жизнь спортсменов. Я смотрела, и мои ощущения сейчас не сходятся с теми, которые тогда у меня были на ковре.Ведь счёт на табло поменяли в мою пользу чуть позже, чем я посмотрела на табло. Потому что до этого я проигрывала. А когда счёт поменяли, у меня в памяти так и осталось, что надо идти вперёд и отыгрываться.Кстати, был забавный случай в Егорьевске – меня пригласили в техникум на встречу со студентами. Я выступала, отвечала на вопросы, и вдруг в конце меня спросили: „Каково вам было стоять на пьедестале и слушать гимн страны?“ Я ответила, что японский слушать было не очень приятно. Я уважаю соперницу, но хотелось слышать всё же российский. И все удивились – почему японский, вы же – олимпийская чемпионка? В моём городе многие люди считают меня олимпийской чемпионкой. И они не понимают, что это преувеличение, а для меня это показатель – что для народа я всё же олимпийская чемпионка», — цитирует Коблову «Р-Спорт».