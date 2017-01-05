Ушёл из жизни заслуженный тренер России Александр Никулин

Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин скончался на 67-м году жизни, сообщил вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин.
«4 января 2017 года ушёл из жизни заслуженный тренер России по прыжкам в воду Никулин Александр Викторович. Спортивная федерация прыжков в воду г. Москвы выражает соболезнование родным и близким этого замечательного человека и по-настоящему заслуженного тренера, подготовившего не одно поколение великолепных спортсменов. Это очередная невосполнимая потеря для российских прыжков в воду. Светлая память...» — написал Гальперин в «Фейсбуке».