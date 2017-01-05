Всемирные зимние военные игры не будут перенесены из Сочи

III Всемирные зимние военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, как и было запланировано, несмотря на допинговый скандал, вызванный докладом независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Об этом рассказал исполнительный директор Международного спортивного совета«Соревнования пройдут по плану. Мы хотим чётко показать, что наша организация не политическая. Мы не хотим дезинформировать общественность. Наша организация договорилась с датской компанией, которая будет обеспечивать проверки на допинг. Мы полностью уверены в этой компании», — приводит слова Верхеля Inside the Games.Ожидается, что в соревнованиях выступят военнослужащие из 22 стран.