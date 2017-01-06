Двукратная олимпийская чемпионка Мазе может продолжить карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в скоростном спуске и гигантском слаломе 33-летняя словенская горнолыжница, в октябре 2016 года объявившая, что завершит карьеру в январе 2017 года, призналась, что может изменить своё решение.«В природе человека всегда присутствует возможность изменить своё мнение. Организм не позволит мне выступать ещё 10 лет, но два года — вполне возможно», — цитирует Мазе AP.Ранее сообщалось, что Мазе планирует выступить в слаломе-гиганте на этапе Кубка мира в Мариборе перед своими болельщиками 7 января.