Сутовский: к руководству ФИДЕ есть вопросы по поводу проведения ЧМ в Иране

Израильский гроссмейстерпрокомментировал намерение ФИДЕ провести чемпионат мира среди женщин в Иране, где по законам женщины должны носить хиджаб.«Вновь разгорелся спор по поводу женского чемпионата мира, который по решению ФИДЕ должен пройти в Иране. Хочу ещё раз чётко заявить, что полностью понимаю и разделяю позицию Нази Пайкидзе. Более, того мне известно, что ещё как минимум одна выдающаяся шахматистка отказалась ехать в Иран, считая, что необходимость подчиняться иранским запретам и предписаниям унижает её достоинство. Предполагаю, что список отказниц ещё пополнится, но будет невелик: несмотря на то что местные фундаменталистские нормы не по душе десяткам участниц, они решили принять участие в чемпионате — кто-то считает невозможным пропустить два года в борьбе за чемпионский цикл, для кого-то призовые в чемпионате мира слишком существенны.К девушкам претензий нет — в конце концов, каждый выбирает для себя. А вот к руководству ФИДЕ есть вопросы. Если на женский чемпионат мира регулярно не находится организатора (напомню, что женский чемпионат мира в Сочи, проведённый два года назад, тоже долгое время висел в воздухе и переносился), то надо что-то менять в работе. Или менять формат проведения. А разговор с лучшими шахматистками мира в духе жегловского «будут играть. Я сказал» неприемлем и служит дурную службу имиджу шахмат», — написал Сутовский на своей странице в «Фейсбуке».