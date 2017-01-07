Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России

Аппарат директора национальной разведки США опубликовал официальный доклад, в котором открыто утверждается, что российские власти пытались подорвать доверие общественности к демократическому процессу в США и опорочить экс-кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон в преддверии выборов в том числе в отместку за устроенный допинговый скандал.
По данным американской разведки, президент РФ Владимир Путин считал, что за отстранением сотен российских спортсменов, пропустивших Игры-2016, стояли американцы, и дал указ провести «кампанию влияния». В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за атаками в отношении избирательных систем страны стоят российские хакеры. При этом никаких доказательств предъявлено не было. 29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. 35 российских дипломатов были высланы из страны.