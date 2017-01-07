Конькобежка Вюст выиграла ЧЕ в многоборье, Граф — пятая

Во второй день чемпионата Европы по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) женщины разыграли медали в классическом многоборье.
На заключительной дистанции 5000 метров лучшей была чешка Мартина Сабликова, второй финишировала голландка Ирэн Вюст, третьей — её соотечественница Ивонн Наута. Лучшая из россиянок, Ольга Граф, заняла пятое место.
По итогам многоборья пятикратной чемпионкой Европы стала Вюст, серебро завоевала Сабликова, бронзу — голландка Антуанет де Йонг. Граф — пятая.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Нидерланды, Херенвен
Классическое многоборье. Женщины
5000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.57,47.
2. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 7.03,54.
3. Ивонн Наута (Нидерланды) – 7.05,41…
5. Ольга Граф (Россия) – 7.11,98.
Итоговая классификация
1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 161,125.
2. Мартина Сабликова (Чехия) – 162,288.
3. Антуанет де Йонг (Нидерланды) – 162,645…
5. Ольга Граф (Россия) – 164,732.