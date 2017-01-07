Конькобежка Вюст выиграла ЧЕ в многоборье, Граф — пятая

Во второй день чемпионата Европы по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) женщины разыграли медали в классическом многоборье.На заключительной дистанции 5000 метров лучшей была чешка Мартина Сабликова, второй финишировала голландка Ирэн Вюст, третьей — её соотечественница Ивонн Наута. Лучшая из россиянок, Ольга Граф, заняла пятое место.По итогам многоборья пятикратной чемпионкой Европы стала Вюст, серебро завоевала Сабликова, бронзу — голландка Антуанет де Йонг. Граф — пятая.1. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.57,47.2. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 7.03,54.3. Ивонн Наута (Нидерланды) – 7.05,41…5. Ольга Граф (Россия) – 7.11,98.1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 161,125.2. Мартина Сабликова (Чехия) – 162,288.3. Антуанет де Йонг (Нидерланды) – 162,645…5. Ольга Граф (Россия) – 164,732.