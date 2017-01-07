Хадарин: до начала московского этапа КМ и представить не мог, что выиграю

Российский сноубордист, выигравший московский этап Кубка мира в биг-эйре, прокомментировал достижение.«До начала этапа и представить не мог, что выиграю его. Это мой первый Кубок мира. Да, были юниорские этапы, но здесь все лучшие. Для меня выйти в финал было уже самым необыкновенным ощущением, а тут — выиграть… Но я просто выложился на максимум. У меня просто нет слов, переполняют эмоции. Если не ошибаюсь, попадание в тройку на одном из этапов практически говорит о квалификации на Олимпийские игры. Можно сказать, что у меня есть квота, а сейчас буду работать на неё и в слоупстайле», — приводит слова Хадарина «Р-Спорт».