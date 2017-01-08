Кенворти: российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады-2018

Глава Британского антидопингового агентствасчитает, что после анализа информации из второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.«Я думаю, что российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады. Они должны были быть отстранены от участия в Играх еще летом. Международный Паралимпийский комитет, на мой взгляд, поступил правильно – они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость.Слишком много политики в этом вопросе, это стало проблемой. Это очень важно, потому что мы рискуем потерять доверие болельщиков. Если их не будет на соревнованиях, в чём смысл спорта?Просто невероятно, что было сделано в России. Это невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это опошляет весь спорт.Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать, заставить Россию вернуться в рамки правил, на что уйдет много времени и усилий», — цитирует Кенворти BBC.