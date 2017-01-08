Кенворти: российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады-2018

Глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти считает, что после анализа информации из второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
«Я думаю, что российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады. Они должны были быть отстранены от участия в Играх еще летом. Международный Паралимпийский комитет, на мой взгляд, поступил правильно – они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость.
Слишком много политики в этом вопросе, это стало проблемой. Это очень важно, потому что мы рискуем потерять доверие болельщиков. Если их не будет на соревнованиях, в чём смысл спорта?
Просто невероятно, что было сделано в России. Это невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это опошляет весь спорт.
Мы по-прежнему получаем сообщения о нарушениях и странные заявления о том, была ли государственная поддержка. Главное, что нужно сделать, заставить Россию вернуться в рамки правил, на что уйдет много времени и усилий», — цитирует Кенворти BBC.