Дисквалифицированный легкоатлет Дылдин объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете российский бегун Максим Дылдин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб»), объявил о завершении карьеры.
«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам, независящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня», — написал Дылдин на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Дылдин является чемпионом Европы 2010 года, завоёвывал серебро ЧЕ-2014 и бронзу чемпионата мира 2013 года — все в эстафете 4 x 400 м. Он также занял третье место в эстафете на Олимпиаде-2008, но из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева российская команда была лишена награды.