«Динамо-Москва» сыграло вничью с «Волгой» в матче ЧР по хоккею с мячом

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Волгой» из Ульяновской области в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 6:6. Накануне столичная команда проиграла со счётом 5:9.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Динамо» (Москва) — «Волга» (Ульяновская область) — 6:6 (2:4).
Голы: Захаров, 8 (0:1); Щеглов, 11 (1:1); Пахомов, 18 (1:2); Ларионов, 26 (1:3); Бескровный, 28 (2:3); Ларионов, 38 (2:4); Бихузин, 55 (3:4); Фетисов, 61 (4:4); Бескровный, 66 (5:4); Рязанов, 70 (5:5); Бихузин, 76 (6:5); Кузнецов, 89 (6:6).
В турнирной таблице группы «Запад» «Динамо» занимает третье место, «Волга» — первое.