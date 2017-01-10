Представители 20 антидопинговых агентств потребовали отстранить Россию

Ассоциация национальных антидопинговых организаций (НАДО) во вторник, 10 января, провела встречу в Дублине, по итогам которой представители 20 национальных антидопинговых агентств выступили с требованиями отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, сообщает Reuters. Итогом саммита стало заявление, в котором также говорится о необходимости лишить Россию права проведения международных состязаний, как уже полученных, так и будущих.Кроме того, НАДО считает, что в международных стартах должны участвовать российские спортсмены, прошедшие проверку и согласившиеся выступать под нейтральным флагом.Заявление было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.«Вторая часть доклада Макларена выявила чудовищные доказательства существования в России систематических проблем с допингом, до сих по не решённых. Необходимо провести целый комплекс реформ. Пока у нас нет какой-то централизованной системы борьбы с допингом в России, мы не можем быть уверены в чистоте российских спортсменов. „Дорожная карта“ вполне ясна, но со стороны России пока есть отрицание проблемы, но нет никакого раскаяния. Думаю, этот процесс может занять два года, но никаких временных рамок нет», — рассказал генеральный директор НАДО