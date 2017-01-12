Гайдуков: контракт со мной был продлён на год с возможностью пролонгации

Главный тренер женской сборной России по водному полорассказал о продлении контракта с Федерацией водного поло России.«Контракт со мной был продлён, как и всегда, на год с возможностью пролонгации, так что продолжаю работу на посту главного тренера женской сборной. Улучшились ли условия? Коммерческая тайна! Стали не хуже, скажем так.Будем готовиться с командой к новому олимпийскому циклу. Ближайшая цель – гостевая игра Мировой Лиги со сборной Греции. Для просмотра будет привлекаться молодежь. Нужно обновлять команду и готовить её к Олимпиаде 2020 года» – сказал Гайдуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.Под руководством Гайдукова россиянки завоевали бронзовые награды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.