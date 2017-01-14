Саночники Южаков и Прохоров — четвёртые в двойках на этапе Кубка мира в Сигулде

Немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен выиграли соревнования двоек на шестом этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде. Второе место заняли латвийцы Оскарс Гудрамович и Петерис Калниньш, а замкнули тройку лидеров итальянцы Людвиг Ридер и Патрик Растнер. Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров показали четвёртый результат.
Санный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Сигулда, Латвия
Мужчины. Двойки
1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.23,113.
2. Оскарс Гудрамович/Петерис Калниньш (Латвия) – 1.23,476.
3. Людвиг Ридер/Патрик Растнер (Италия) – 1.23,808.
4. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.23,912…
7. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) – 1.24,102.
Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) — не финишировали.