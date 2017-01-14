Покер Ниязова принёс победу «Дине» в московском дерби

Состоялись два матча 13-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Новосибирский «Сибиряк» на выезде переиграл «Новую генерацию» из Сыктывкара со счетом 1:0. Мяч на 6-й минуте забилВ московском дерби «КПРФ» на своей площадке потерпел разгромное поражение от «Дины» — 2:7. Покер в составе «Дины» оформил«КПРФ» (Москва) — «Дина» (Москва) — 2:7 (1:6).Голы: Пула, 17, Адри, 31 — Эскердинья, 3, 19, Ниязов, 5, 9, 10, 41, Асадов, 14.«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 0:1Гол: Нугуманов, 6.