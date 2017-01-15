«СКА-Нефтяник» дома разгромил «Водник» на старте второго группового этапа ЧР

Хабаровский «СКА-Нефтяник» начал выступление на втором групповом этапе чемпионата России по хоккею с мячом с разгромной домашней победы над архангельским «Водником» со счётом 11:1.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа 1
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Водник» (Архангельск) — 11:1 (7:1)
Голы: Ишкельдин, 6 (1:0), Бондаренко, 13 (2:0), Ишкельдин, 24 (3:0), Бондаренко, 26 (4:0), Антипов, 32 (5:0), Петровский, 34 (6:0), Козлов, 44 (6:1), Антипов, 45 (7:1), Антипов, 65 (8:1), Бондаренко, 78 (9:1), Рязанцев, 88 (10:1), Петровский, 90 (11:1).