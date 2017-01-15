Просвирнова и Константинова — призёры ЧЕ по шорт-треку в многоборье

Россиянка Софья Просвирнова завоевала серебро чемпионата Европы по шорт-треку в многоборье, а Екатерина Константинова стала бронзовым призёром. На континентальном первенстве в Турине (Италия) Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1500 метров, золото на дистанции 1000 метров и стала третьей в суперфинале на 3000 метров, уступив итальянке Арианне Фонтане и Константиновой.
В многоборье Просвирнова набрала 73 очка, уступив только Фонтане, в активе которой 79 баллов. Бронзу в многоборье выиграла Константинова (39).
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Турин, Италия
Женщины. 3000 м
1. Арианна Фонтана (Италия).
2. Екатерина Константинова (Россия).
3. Софья Просвирнова (Россия).
Многоборье. Итоговая классификация
1. Арианна Фонтана (Италия) – 79.
2. Софья Просвирнова (Россия) – 73.
3. Екатерина Константинова (Россия) – 39.