Просвирнова и Константинова — призёры ЧЕ по шорт-треку в многоборье

Россиянказавоевала серебро чемпионата Европы по шорт-треку в многоборье, астала бронзовым призёром. На континентальном первенстве в Турине (Италия) Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1500 метров, золото на дистанции 1000 метров и стала третьей в суперфинале на 3000 метров, уступив итальянкеи Константиновой.В многоборье Просвирнова набрала 73 очка, уступив только Фонтане, в активе которой 79 баллов. Бронзу в многоборье выиграла Константинова (39).1. Арианна Фонтана (Италия).2. Екатерина Константинова (Россия).3. Софья Просвирнова (Россия).1. Арианна Фонтана (Италия) – 79.2. Софья Просвирнова (Россия) – 73.3. Екатерина Константинова (Россия) – 39.