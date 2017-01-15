Российские рапиристки взяли серебро на этапе Кубка мира в Алжире

Женская сборная России по фехтованию на рапирах, в составе которой выступали, завоевала серебряные медали на африканском этапе Кубка мира, завершившемся в Алжире.Российские рапиристки, посеянные под первым номером, стартовали с четвертьфинала. Уверенно обыграв сборные Польши (45:35) и Франции (45:28), россиянки вышли в финал, где уступили своими главными соперницами итальянками – 35:45. Бронзовыми призёрами стали французские фехтовальщицы.