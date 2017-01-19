Сборная России по пляжному футболу не выступит на чемпионате мира—2017

Комитет Международной федерации футбола принял решение не расширять состав участников чемпионата мира по пляжному футболу 2017 года, который пройдёт на Багамских островах с 27 апреля по 7 мая, сообщает Beachsoccerrussia.ru.Таким образом, сборная России по пляжному футболу не выступит на соревнованиях. В европейской квалификации в Езоло в сентябре 2016 года россияне заняли пятое место, а путёвки на мундиаль от Старого Света получили четыре лучшие команды: Португалия, Швейцария, Италия и Польша.Отметим, что комитет ФИФА не исключил расширения количества участников чемпионата мира в будущем.