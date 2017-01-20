Французы сыграют с исландцами в 1/8 финала чемпионата мира по гандболу

19 января на чемпионате мира по гандболу во Франции были сыграны шесть матчей группового этапа и определились четыре пары 1/8 финала.В группе A сборная России победила бразильцев со счётом 28:24, французы одолели поляков — 26:25, а норвежцы разгромили японцев — 38:23. В плей-офф вышли сборные Франции, Норвегии, России и Бразилии.В группе B испанцы победили словенцев — 36:26, команды Македонии и Исландии сыграли вничью — 27:27, а сборная Туниса обыграла команду Анголы — 43:34.В 1/8 финала сборная России сыграет со словенцами, французы — с исландцами, бразильцы — с испанцами, а норвежцы — с командой Македонии.