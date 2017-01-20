Эван из Orica-Scott выиграл четвёртый этап велогонки «Тур Даун Андер»

Австралийский велогонщик Калеб Эван, представляющий команду Orica-Scott, стал победителем четвёртого этапа многодневки Мирового тура «Тур Даун Андер» в Австралии. Он преодолел дистанцию 149,5 км за 3 часа 45 минут 19 секунд. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – голландец Данни ван Поппел (Sky).
Эван также выиграл первый и третий этапы этой велогонки.
В генеральной классификации лидирует австралиец Ричи Порт из команды BMC.
Пятый этап протяжённостью 151,5 км пройдёт 21 января. Веломногодневка завершится 22 января.