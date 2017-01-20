Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эван из Orica-Scott выиграл четвёртый этап велогонки «Тур Даун Андер»

20 января 2017, пятница. 10:26. Другие
Австралийский велогонщик Калеб Эван, представляющий команду Orica-Scott, стал победителем четвёртого этапа многодневки Мирового тура «Тур Даун Андер» в Австралии. Он преодолел дистанцию 149,5 км за 3 часа 45 минут 19 секунд. Вторым стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим – голландец Данни ван Поппел (Sky).

Эван также выиграл первый и третий этапы этой велогонки.

В генеральной классификации лидирует австралиец Ричи Порт из команды BMC.

Пятый этап протяжённостью 151,5 км пройдёт 21 января. Веломногодневка завершится 22 января.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
20 января 2017, пятница
10:39 Ковтун: значит, все проблемы только в голове. Я три сезона срываю соревнования
10:26 Эван из Orica-Scott выиграл четвёртый этап велогонки «Тур Даун Андер»
10:13 Алябьев: пока от выступления российских биатлонисток испытываю чувство стыда
09:24 В результате обрушения крыши конного клуба в Бердске погибли два человека
09:17 Зинченко: игроки «Спартака» вышли на матч с «Диной-дубль» несконцентрированными
09:11 Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
09:06 Французы сыграют с исландцами в 1/8 финала чемпионата мира по гандболу
05:19 Глава Ассоциации фигурного катания США выступил за недопуск России на ОИ-2018
01:47 Бьорндален: я подписал письмо против допинга, у других норвежцев — своя позиция
01:31 Глазырина: над «стойкой» надо работать в два раза больше
01:25 Услугина: сама виновата в своих промахах
01:09 Велепец: в промахах украинских биатлонисток виновата старая амуниция
01:01 Свендсен: не подписал письмо против допинга, поскольку сосредоточен на спорте
00:55 Сборная России сыграет со словенцами в 1/8 финала мужского ЧМ по гандболу
00:51 Фуркад: моё доминирование даже меня самого немного пугает
00:47 Шлезингр: не понимаю, почему норвежцы не подписали письмо против допинга
19 января 2017, четверг
23:49 Гараничев стартует 20-м, а Шипулин — 33-м в индивидуальной гонке в Антхольце
23:26 Екимов: 16 гонщиков из доклада Макларена отбыли или отбывают дисквалификацию
22:54 Драчёв: выступление россиянок в индивидуальной гонке даёт хоть какую-то надежду
22:47 Деревень: перед матчем со сборной Бразилии у меня был мандраж
21:53 Лебедева: почему Шубенкова обвиняют в отсутствии патриотизма? Это неуместно!
21:45 Баздырева: «элитный» бегун Дмитриев cыграл ключевую роль в новом фильме ARD
21:26 Карякин проиграл Адбихану, Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в Вейк-ан-Зее
20:56 Домрачева: гонка показала, что могу сражаться и мы на верном пути
20:17 Забелинская победила в гонке по очкам на ЧР по велоспорту на треке
20:00 Рунгальдьер: сейчас все мои друзья и близкие сходят с ума
19:56 Торгованов: у сборной России были проблемы в защите в матче с Бразилией
18:49 Бывший вице-президент ВАДА: ДНК нельзя поделиться во время полового акта
18:44 Сборная России по пляжному футболу не выступит на чемпионате мира—2017
18:37 Шевалье: рада, что сборная Франции показывает силу в каждой гонке
18:35 Дальмайер: три «индивидуалки» за сезон достаточно, больше не надо
18:29 Дальмайер возглавила общий зачёт Кубка мира, Акимова — 10-я
18:21 Подчуфарова: после плохих результатов в голову лезли разные мысли
18:05 Акимова: ходом чувствовала себя хорошо, а вот на стрельбе не получилось
17:46 Дальмайер выиграла индивидуальную гонку в Антхольце, Подчуфарова — восьмая
17:33 Мужская сборная России победила Бразилию на ЧМ по гандболу
17:25 ВАДА разрешило IBU дать объяснения по ЧМ-2021 в Тюмени после 21 января
17:13 Мутко: царапина на какой-то склянке не доказывает, что она вскрывалась
16:41 Шипулин не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
16:39 Горбок выбыл до конца чемпионата мира по гандболу из-за рецидива травмы
15:43 Скелетонист Козлов стал третьим на этапе Кубка Европы в Альтенберге
15:42 FIS разрешила временно отстранённым лыжникам РФ тренироваться со сборной
15:06 Тарасов: я бы штраф за допинг увеличил до 1 млрд евро и отстранил пожизненно
14:56 Губерниев: Гараничев выступит на чемпионате Европы в Польше
14:01 Россиян нет в списке новых судей Спортивного арбитражного суда, назначенных ICAS
Все новости RSS
Сумеет ли мужская сборная России завоевать золото на этапе КМ по биатлону в Антхольце?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+