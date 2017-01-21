Балахничёв: фильм «Икар», несомненно, пропагандистский

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетикипрокомментировал выход в свет документального фильма «Икар», посвящённого истории бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, обвинившего российских спортсменов в массовом употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.«Фильм получит широкое признание, но печально, что злом в нём выступает российский спорт и наши спортсмены. Этот фильм, несомненно, пропагандистский. Если посмотреть на последние американские фильмы, в роли преступников всё чаще появляется Россия или россияне. Это один из инструментов войны. Кроме того, то, о чём в этом фильме рассказывает Родченков, это то, что он создал сам и с чем мы сейчас боремся. Надо признать, что у нас, как и во всём мире, есть допинг, но мы должны с ним бороться. Казалось бы, мы выполнили все условия мирового соглашения о проведении такой борьбы – создана лаборатория, которая считалась лучшей, но это не огородило нас от скандалов. Должен быть свой путь, ведь у нас огромная страна по территории и населению, совсем другая система организации спорта. Субъекты не участвовали в антидопинговой программе, о чём я могу говорить, как экс-президент федерации. У регионов нет ни ресурсов, ни понимая этой борьбы, ни возможностей проводить собственные программы.Это всё кончится, когда мы доложим МОК и ВАДА свою собственную программу. Но пока мы выполняем только то, что спускают. Часть этих условий невыполнима, что говорит о полном непонимании международными организациями наших возможностей и ресурсов. Кроме того, у программы должно быть хорошее финансирование, но я пока не слышал, что есть какая-то программа финансирования борьбы с допингом. Молчат Минспорта и Комиссия Смирнова. К нам эта информация не поступает. Даже я, тот кто интересуется этим, не получаю информацию и пользуюсь своими аналитическими источниками. Я заинтересован в борьбе с допингом не только как бывший президент, но и как сопричастный человек. Я ведь был наказан как президент, который неэффективно боролся с допингом. Хотел бы, чтобы эта проблема была решена», – сказал Балахничёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.