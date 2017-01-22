Главный тренер сборной России по гандболу извинился за выступление на ЧМ

Главный тренер мужской сборной России по гандболуизвинился за выступление на чемпионате мира во Франции, где россияне остановились на стадии 1/8 финала, уступив команде Словении со счётом 26:32.«1/8 финала — не потолок нашей команды. Нам было по силам выйти в четвертьфинал. История не терпит сослагательного наклонения. Сложилось так, как сложилось. Извините, что не удалось достичь то, что хотели.Мы поздравляем сборную Словении с уверенной победой. Единственное — соотношение двухминутных удалений 7 к 2. У нас восемь раз забрали мяч в нападении, видимо, мы не умеем его держать. Я был на многих чемпионатах мира, многое видел, а теперь увидел для себя что-то новое. Что ж, пусть Словения идёт дальше…Мне непонятны многие моменты. Например, почему у Дмитрия Киселева было разбито лицо, но за это ничего не давали. Мог ли я что-то сказать арбитрам и как-то это остановить? Можно говорить, но получишь жёлтую карточку. Хотя я думаю, что люди, которые разбираются в гандболе, многое видят. Скажите, что мне нужно говорить ребятам, как играть, если у нас забирают мяч восемь раз!За что Тимура Дибирова удалили на целых четыре минуты? Сначала арбитры показали две минуты штрафа. Потом решили, что будет четыре. Скажите мне, как играть, если мы десять минут в меньшинстве? Возможно, Тимур был не прав. Но… тяжело. Я, кстати, ещё был более-менее спокоен, а вот у Льва Геннадиевича Воронина всё кипело, я его еле успокоил. Для меня многие вещи были непонятны», — сказал Торгованов.