Колобков: в ситуации с Казариным со стороны региона и минспорта нарушений нет

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию из фильма телеканала ARD о том, что отстранённый Международной ассоциацией легкоатлетических федераций тренер бегунов на 800 метров Владимир Казарин продолжает работать с российскими спортсменами.
«Казарин не является тренером сборной команды, не работает в Центре спортивной подготовки, не получает зарплату. Вполне вероятно, за свои деньги он где-то кого-то тренировал. С этой историей надо разбираться, но ни со стороны региона, ни со стороны министерства спорта здесь нарушений нет», — цитирует Колобкова «Р-Спорт».