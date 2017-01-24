В Саранске начал разваливаться недостроенный спортивный комплекс

В Саранске начал разваливаться крытый футбольный легкоатлетический манеж, сообщает «Телесеть Мордовии». Большой и очень дорогостоящий спортивный комплекс ещё не успели достроить, а он уже дал трещину.«Это ошибки либо в проектировании, либо на стадии строительства. Но второй вариант вряд ли возможен — тут обвалился весь ряд. Вероятнее всего, упущение в проекте. Либо просто за объектом не ухаживали», — сказал доцент строительного факультета Мордовского государственного университета Денис Губанов.При ближайшем рассмотрении видно, что металлические конструкции прогнулись под тяжестью снега. Сломались парапеты и открытые лестничные площадки, облетела плитка.