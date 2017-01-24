Карякин сыграл вничью с Войташеком на Супертурнире в Вейк-ан-Зее

Россиянин Сергей Карякин в девятом туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком. Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин также набрали по 0,5 очка.
Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее, Нидерланды
9-й тур
Радослав Войташек (Польша) — Сергей Карякин (Россия) — 0,5:0,5
И Вэй (Китай) — Баскаран Адбихан (Индия) — 0,5:0,5
Дмитрий Андрейкин (Россия) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5:0,5
Уэсли Со (США) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5
Ян Непомнящий (Россия) — Пенталла Харикришна (Индия) — 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5
Магнус Карлсен (Норвегия) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0.
Турнирное положение. После девятого тура
1. Уэсли Со — 6.
2. Павел Эльянов — 5,5.
2. И Вэй — 5,5.
2. Магнус Карлсен — 5,5.
5. Сергей Карякин — 5.
5. Левон Аронян — 5.
5. Баскаран Адхибан — 5.
8. Пентала Харикришна — 4,5.
8. Аниш Гири — 4,5.
10. Дмитрий Андрейкин — 4.
10. Радослав Войташек — 4.
12. Ян Непомнящий — 3,5.
12. Ричард Раппорт — 3,5.
14. Люк ван Вели — 1,5.