ВАДА в контакте с рабочей группой IAAF расследует данные, переданные Дмитриевым

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что будет тесно сотрудничать с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций для расследования данных, переданных российским бегуном Андреем Дмитриевым.
«После просмотра видеоматериала ВАДА согласилось с информатором в том, чтобы обсудить этот вопрос с соответствующей организацией — Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. ВАДА будет работать в тесном сотрудничестве с рабочей группой IAAF, чтобы убедиться, что данные расследуются надлежащим образом.
ВАДА знает о документальном фильме ARD, который транслировался на немецком телевидении и в котором представлены заявления информатора и кадры, свидетельствующие о том, что временно отстранённые за допинг российские специалисты продолжают тренировать спортсменов. Информатор недавно обратился к ВАДА и поделился своими данными», — приводит текст заявления ВАДА «Р-Спорт».