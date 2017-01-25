Балахничёв: для участия в коммерческих стартах россиянам мнение ВФЛА не нужно

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетикипрокомментировал подачу российскими легкоатлетами индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях и возможность их выступления на коммерческих стартах.«Для того чтобы выступать на коммерческих стартах, разрешения или даже мнения руководителей российского спорта или отечественной лёгкой атлетики спрашивать не нужно. Эти соревнования проводят специальные директора, менеджеры, имеется солидный пул спонсоров. И туда спортсмены приезжают за счёт организаторов, а заявляют их менеджеры, а не федерация. То есть по существу атлет представляет сам себя, а не страну», — цитируют Балахничёва «Аргументы недели».