Источник: РФ может лишиться ещё двух медалей Олимпиады-2012 из-за допинга

Сборная России может лишиться ещё двух медалей Олимпийских игр 2012 года из-за положительных допинг-проб, сообщает «Лайф» со ссылкой на документы, полученные хакерской группой Fancy Bear. После перепроверки допинг был обнаружен в пробе российской бегуньиНа Играх-2012завоевали серебро в эстафете 4 по 400 м.Также, вероятно, Россия лишится серебра тяжелоатлетки, выступавшей на Играх в Лондоне в категории до 63 кг. Международная федерация тяжёлой атлетики в июле объявила, что допинг-проба Царукаевой дала положительный результат.