Родионенко: Пасеке не потребуется операция, она продолжит карьеру

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастикесообщила, что четырёхкратному призёру Олимпийских игрне потребуется операция на спине и спортсменка сможет продолжить карьеру. Ранее Мария заявляла, что если ей потребуется перенести ещё одно хирургическое вмешательство, то она уйдёт из спорта.«Маша уже вернулась из Германии, тренировалась. Всё нормально, сказали, что можно работать дальше. Как говорится, от этой проблемы не избавиться, но она ей не мешает. Да, операция не понадобится», — цитирует Родионенко «Р-Спорт».