Ротенберг стала 58-й в маршруте 135 см на турнире по конкуру в Испании

В Олива-Нове (Испания) продолжается международный турнир по конкуру Spring MET. 26 января россиянка Карина Ротенберг не смогла попасть в число призёров соревнований СSI1* в маршруте 135 см в две фазы. Она на Касскаре показала 58-й результат, преодолев дистанцию за 58,04 секунды с 4 штрафными очками.
Победу одержал немец Марк Беттингер на Дельвеккио — 27,45 секунды; 0 штрафных очков. Второй стала британка Холли Смит на Олимпик Лэди — 28,19 секунды; 0 штрафных очков. Третье место занял француз Жюльен Эпайяр на Южуал Саспект д’Ай — 28,80 секунды; 0 штрафных очков.