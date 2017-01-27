Ротенберг стала 58-й в маршруте 135 см на турнире по конкуру в Испании

В Олива-Нове (Испания) продолжается международный турнир по конкуру Spring MET. 26 января россиянкане смогла попасть в число призёров соревнований СSI1* в маршруте 135 см в две фазы. Она на Касскаре показала 58-й результат, преодолев дистанцию за 58,04 секунды с 4 штрафными очками.Победу одержал немецна Дельвеккио — 27,45 секунды; 0 штрафных очков. Второй стала британкана Олимпик Лэди — 28,19 секунды; 0 штрафных очков. Третье место занял французна Южуал Саспект д’Ай — 28,80 секунды; 0 штрафных очков.