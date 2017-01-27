Балахничёв: замечаний к Паунду накопилось много, он явно не на стороне России

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал подачу жалобы на члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда в этическую комиссию организации. Узнав об этой жалобе, Паунд тут же заявил, что она базируется на лжи.
«По-моему, жалоба не дошла ещё даже до адресатов, поэтому он комментирует не её, а те высказывания, что проскользнули в прессе. Хотя Паунд и без этой жалобы был нами замечен как человек, который провоцирует и МОК, и международные федерации на принятие непопулярных для России решений. Достаточно вспомнить его чрезвычайную версию отъёма у РФ чемпионата мира по футболу. В связи с допинговыми скандалами в футболе, что не проверено, не получилось. Вторая его версия, тоже широко разошедшаяся в СМИ, — это бойкот РФ футбольными командами.
В первой фразе он говорит, что в жалобе ложь, а в следующей – что его неправильно поняли. Так это ложь или мы его не поняли? Я бы хотел узнать это у господина Паунда. Он провоцирует МОК и международные федерации на принятие непопулярных для России решений. Как будто вслух анализирует, что нужно сделать, чтобы отнять у нас чемпионат. Явно он не на нашей стороне, я не уважаю его точку зрения.
Я специально сделал заявление о том, что отправил жалобу в этическую комиссию. Если это остаётся в тайне, жалоба не доходит до уровня председателя комиссии. Сейчас это стало достоянием гласности, и они должны ответить. Если комиссия сочтёт, что нарушения этических норм не было, пусть ответит, как они интерпретируют все его слова.
Надо задать вопрос ему, пусть объясняется теперь. Это не одна точка, замечаний к нему накопилось много. В частности, многочисленные фальсификации, с которыми мы сталкивались, доклады двух независимых персон вызвали у нас много подозрений и много горя нам принесли. Мне кажется, я подошёл правильно, внимательно смотрел содержание. И я сделал вывод, что я должен и имею право обратиться к комиссии по этике. И если они примут мою жалобу, они смогут рассмотреть на уровне исполкома МОК», — сказал Балахничёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.