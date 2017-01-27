Балахничёв подал жалобу на Паунда, член МОК с ней не согласен

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв подал жалобу на члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда в этическую комиссию организации.
По словам Балахничёва, «Паунд давал по России совершенно неприемлемые подсказки, как бы отнять чемпионат мира по футболу 2018 года», тем самым давая «прозрачные намёки» странам бойкотировать турнир, а также участвовал в подготовке иска в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, будучи главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.
В ответ на это Паунд отметил, что жалоба Балахничёва базируется на лжи.
«Я никогда никого, ни одну страну, не подстрекал на то, чтобы не принимать участия в чемпионате мира. Самим странам принимать решение, участвовать ли. Я же сказал, если футбольные нации примут решение не принимать участия в турнире, то бойкот может случиться. Но я никого не подстрекал. Может быть, меня неправильно поняли, может, неверно было интерпретировано, что я сказал на самом деле. Но вот что я сказал: если страны-участницы заявят, что не поедут на чемпионат мира, тогда ФИФА могла бы рассмотреть вопрос смены страны организатора», — приводит слова Паунда «Р-Спорт».